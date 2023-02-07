Речь идет о традиционном польском супе чернина. В общем рейтинге из 100 позиций он занял 11 место. А вот в категории наименее вкусных супов он возглавил список, хотя все еще есть поклонники этого блюда.

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Чернина – самый невкусный суп в мире

Czernina (черная похлебка) – специфический польский суп, который готовят на основе бульона. Но это еще не всё. К супу также добавляют утиную, гусиную или кроличью кровь. Его заправляют уксусом, подают с клецками или макаронами. В суп также добавляют сушеные или свежие фрукты (груши, яблоки, сливу или вишню).

Суп Чернина / Фото tasteatlas

При голосовании пользователи сайта TasteAtlas оценили черникну в 2,3 балла по пятибалльной шкале. На 90-е место списка также попал польский овощной суп (zupa jarzynowa). В предыдущих рейтингах худших блюд мира были фляки (flaki), кровяная колбаса (kaszanka) и зельц (salceson).

Тем временем худшим блюдом в мире признали салат индигирка. Индигирка – традиционный якутский рыбный салат с луком и растительным маслом.

Рейтинг самых плохих блюд мира / Фото фейсбук TasteAtlas