Польський сленг: 10 прикладів слів і фраз, що не належать до літературної мови

10 травня 2021 , 13:00
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Джерело:

in-poland.com

Сленгові висловлювання не зазначені у словниках. У методичках для іноземців, які хочуть вчити польську, їх теж немає. Проте носії мови, особливо молодь, використовують сленг у щоденних розмовах. Пропонуємо корисну підбірку слів та словосполучень, які не належать до мовної норми, але часто зустрічаються у різних ситуаціях.

Сленг надає розмові емоційного забарвлення. До вашої уваги – підбірка яскравих прикладів побутового сленгу. 

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Словник польського сленгу

  1. bez kitu – не може бути, невже;
  2. lecieć w kulki – обманювати, знущатися, жартувати над кимось, хитрувати;
  3. w kitę – помірно;
  4. chyba cię pogięło – ти збожеволів, ти несповна розуму;
  5. kitrać – ховати;
  6. turlaj dropsa – геть звідси;
  7. miziać się – обійматися й цілуватися;
  8. iść z buta – йти пішки;
  9. nie ogarniać – не розуміти;
  10. jarać się – радіти, бути від чогось у захваті. 


У Польській мові є сленгові слова / Фото Unsplash

Автор: Орися Біленька