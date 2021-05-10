Польський сленг: 10 прикладів слів і фраз, що не належать до літературної мови

13:00

Сленгові висловлювання не зазначені у словниках. У методичках для іноземців, які хочуть вчити польську, їх теж немає. Проте носії мови, особливо молодь, використовують сленг у щоденних розмовах. Пропонуємо корисну підбірку слів та словосполучень, які не належать до мовної норми, але часто зустрічаються у різних ситуаціях.