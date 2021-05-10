Сленг предает разговору эмоциональной окраски. Вашему вниманию – подборка ярких примеров бытового сленга.
Вас также может заинтересовать Как выразить удивление на польском языке: интересные примеры
Словарь польского сленга
- bez kitu – не может быть, неужели;
- lecieć w kulki – обманывать, издеваться, шутить над кем-то, хитрить;
- w kitę – умеренно;
- chyba cię pogięło – ты сошел с ума, ты в своем уме;
- kitrać – прятать;
- turlaj dropsa – вон отсюда;
- miziać się – обниматься и целоваться;
- iść z buta – идти пешком;
- nie ogarniać – не понимать;
- jarać się – радоваться, быть в восторге.
В Польском языке есть сленговые слова / Фото Unsplash