Сленг предает разговору эмоциональной окраски. Вашему вниманию  подборка ярких примеров бытового сленга. 

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Словарь польского сленга

  1. bez kitu  не может быть, неужели;
  2. lecieć w kulki  обманывать, издеваться, шутить над кем-то, хитрить;
  3. w kitę  умеренно;
  4. chyba cię pogięło  ты сошел с ума, ты в своем уме;
  5. kitrać  прятать;
  6. turlaj dropsa  вон отсюда;
  7. miziać się  обниматься и целоваться;
  8. iść z buta  идти пешком;
  9. nie ogarniać – не понимать;
  10. jarać się  радоваться, быть в восторге. 


В Польском языке есть сленговые слова / Фото Unsplash