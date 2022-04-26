Так, Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер‑Дуда надали прихисток для тих, хто рятується від війни в Україні. Прийматимуть перші особи Польщі біженців в одній зі своїх резиденції. Про це розповів голова канцелярії Дуди Павло Шрот.

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Крім цього, за його словами, перша леді Польщі прикладає чимало зусиль для організації допомоги українців. Агата Корнхаузер-Дуда майже щодня проводить зустрічі з громадянами України, веде переговори зі своїми європейськими та американськими партнерами. Дружина польського президента намагається якомога більше залучити грошей на підтримку біженців.

До слова – Як поляки допомагають Україні: дивіться відео