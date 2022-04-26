Так, Анджей Дуда и его жена Агата Корнгаузер-Дуда предоставили убежище тем, кто спасается от войны в Украине. Принимают первые лица Польши беженцев в одной из своих резиденций. Об этом рассказал глава канцелярии Дуды Павел Шрот.

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Кроме того, по его словам, первая леди Польши прилагает немало усилий для организации помощи украинцев. Агата Корнхаузер-Дуда почти каждый день проводит встречи с гражданами Украины, ведет переговоры со своими европейскими и американскими партнерами. Жена польского президента пытается как можно больше привлечь денег в поддержку беженцев.