PKP Intercity запроваджує новий "прискорений" розклад: що зміниться з 1 вересня

Залізнична компанія PKP Intercity оголосила про впровадження нового розкладу руху поїздів, який набуде чинності з 1 вересня 2024 року. Ця зміна принесе користь мешканцям Польщі та клієнтам перевізника, оскільки час у дорозі на окремих маршрутах буде скорочено, а до мережі будуть додані нові маршрути.

Перевізник працює над тим, щоб зробити подорожі більш комфортними вже з 1 вересня цього року. Так, компанія оголосила про запровадження оновленого розкладу – деталі далі!

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Польський перевізник PKP Intercity запроваджує новий розклад

З 1 вересня PKP Intercity запровадить оновлений розклад руху, який обіцяє підвищити ефективність перевезень. Зокрема, на деяких маршрутах буде запроваджено прискорене обслуговування, що дозволить пасажирам подорожувати між Варшавою та Білостоком за рекордно короткий час – лише 1 годину 38 хвилин. Також залізнична компанія планує збільшити частоту рейсів на популярних напрямках, покращуючи сполучення для мандрівників.

Розклад передбачає:

нові сполучення зі Щецином, Познанню та Вроцлавом,

пряме швидкісне сполучення між Лодзью, Варшавою та Білостоком,

більше поїздів у Закопане (не лише у курортний сезон).

Перевізник оголосив про плани скоротити час у дорозі з Варшави до Щецина до рекордних 4 годин 32 хвилин. Новий розклад скоротить час у дорозі приблизно на пів години порівняно з найшвидшим на сьогодні поїздом. Ще нове залізничне сполучення дозволить скоротити час у дорозі між Познанню та Варшавою до 2 годин 18 хвилин.

Компанія повідомила і про появу нового прямого сполучення між Варшавою і Вроцлавом – за одну годину 18 хвилин. Цей поїзд ходитиме через Познань.

Крім того, варіанти подорожей розширюються для тих, хто хоче дістатися з моря до Закопаного протягом осіннього сезону. Раніше цей маршрут був доступний лише між Труймястем та Краковом, а рейси до Закопаного обмежувалися лише курортним сезоном. А ще тепер мандрівники можуть скористатися прямим сполученням з Татр до Балтійського моря, зокрема, за маршрутом Гдиня-Закопане-Гдиня, поза піковими періодами відпусток.