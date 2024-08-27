Перевозчик работает над тем, чтобы сделать путешествия более комфортными уже с 1 сентября этого года. Так, компания объявила о введении обновленного расписания – детали далее!

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Польский перевозчик PKP Intercity вводит новое расписание

С 1 сентября PKP Intercity введет обновленное расписание движения, которое обещает повысить эффективность перевозок. В частности, на некоторых маршрутах будет введено ускоренное обслуживание, что позволит пассажирам путешествовать между Варшавой и Белостоком за рекордно короткое время – всего 1 час 38 минут. Также железнодорожная компания планирует увеличить частоту рейсов на популярных направлениях, улучшая сообщение для путешественников.

Расписание предусматривает:

новые сообщения со Щецином, Познанью и Вроцлавом и Вроцлавом,

прямое скоростное сообщение между Лодзью, Варшавой и Белостоком,

больше поездов в Закопане (не только в курортный сезон).

Перевозчик объявил о планах сократить время в пути из Варшавы в Щецин до рекордных 4 часов 32 минут. Новое расписание сократит время в пути примерно на полчаса по сравнению с самым быстрым на сегодня поездом. Еще новое железнодорожное сообщение позволит сократить время в пути между Познанью и Варшавой до 2 часов 18 минут.

Компания сообщила и о появлении нового прямого сообщения между Варшавой и Вроцлавом – за один час 18 минут. Этот поезд будет ходить через Познань.

Кроме того, варианты путешествий расширяются для тех, кто хочет добраться с моря в Закопане в течение осеннего сезона. Ранее этот маршрут был доступен только между Труймястем и Краковом, а рейсы в Закопане ограничивались только курортным сезоном. А еще теперь путешественники могут воспользоваться прямым сообщением с Татр до Балтийского моря, в частности, по маршруту Гдыня-Закопане-Гдыня, вне пиковых периодов отпусков.