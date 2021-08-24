Польська мова належить до західнослов'янської групи, тому можна, хоч і з труднощами, зрозуміти, що вам говорять. Але це не вихід, якщо ви збираєтеся перебувати в Польщі тривалий період.

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Походження польської мови

Починаючи цікавитися будь-якою мовою, ми навіть не замислюємося про її походження. Тому відкриємо вам кілька секретів польської.

У стародавні часи всі слов'яни говорили однією мовою – праслов'янською. Коли їм стало не вистачати місця, племена розійшлися в різні боки. Так зі спільної мови вийшло дві: західна та східна. З часом все більше дробилися діалекти, праслов'янський говір був повністю забутий, почали утворюватися нові слов'янські мови.

У ХХ столітті польські племена утворили свою державу. Територія, заселена племенем полян, стала центром і отримала назву "Велика Польща". У той час поляки не мали своєї мови.

Точний період виникнення польської мови неможливо визначити. З упевненістю можна сказати, що до початку ХVI століття поляки розмовляли на латині та різних діалектах.

Формуватися мова почала з ХVI століття. У цей період з'явилися правила орфографії та фонетики. Перша граматика була записана Петром Статоріуса-Стоєнським (1568 рік). І тільки в XIX столітті було завершене створення мови, а перший словник із 6 книг випускається Самуїлом Богумілом Лінде в 1807 році. До нього увійшло 60 000 слів.

Після отримання Польщею незалежності на початку минулого століття відкриваються школи та навчальні заклади рідною мовою. Розвиток мови набирає обертів.

Зараз поляки говорять 5 основними діалектами: Мазовії, Малої Польщі, Кашуби, Великої Польщі та Сілезії. Всі вони взяли за основу мову слов'янських древніх племен. Як і в інших словниках, так і в польському багато русизмів, англіцизмів, латинізмів, германізмів, галліцизмів. Окрім цього, на формування нинішньої польської мови вплинуло багато чинників: релігія, торгівля, війни та інші.

Алфавіт і транскрипція

Потрапивши вперше в Польщу, розумієш, що сприймаєш мову і без перекладача. Але в один прекрасний момент опиняєшся в делікатній ситуації. Ось тоді й приходить осяяння, що за звичайним для нас словом, є інший зміст.

Переконайтесь у цьому 7 польських слів, переклад яких вас здивує

Для тих, хто збирається вчити польську мову, радимо починати з алфавіту. Можливо, вивчати її на слух, повторюючи фрази та слова, але це вимагає постійного спілкування з носіями та багато часу. Алфавіт складається з 32 літер, які здебільшого взяті з латини. Однак є і чисто польські. Відмінністю від російської мови є наявність сполучень літер, які ми розглянемо нижче.

Польський алфавіт A a [а] Ą ą [он] B b [б] C c [ц] Ć ć [чь] D d [д] E e [є] Ę ę [єн] F f [ф] G g [г] H h [х] I i [і] J j [й] K k [к] L l [ль] Ł ł [ў] M m [м] N n [н] Ń ń [нь] O o [о] Ó ó [у] P p [п] R r [р] S s [с] Ś ś [шь] T t [т] U u [у] W w [в] Y y [и] Z z [з] Ź ź [жь] Ż ż [ж]

Також у польській мові існують буквосполучення – диграфи:

Польські диграфи Ch [х] Cz * [ч] Dz [дз] Dź [джь] Dż [дж] Rz** [ж] Sz [ш]

* – тверда [ч];

** – після глухих приголосних [ш].

Деякі буквосполучення необхідно просто запам'ятати:

Dzi Ci Si Zi Drz [джі] [чі] [ші] [жі] [дж]

На кінці завжди вимовляється літера [і], а не [и].

Оскільки у поляків немає м'якого знака, м'якість приголосним надають такі диграфи:

Io, jo Ia, ja Iu, ju Ie, je Ió, jó [ьо] [я] [ю] [є] [ю]

Букви "ą" і "ę" звучать по-різному, це залежить від сусідства з іншими літерами.

В кінці слова і перед: s, z, ś, ź, rz, sz, ż, w, f, ch – як носові голосні. Перед:

d, t, dz, c,cz b, p g, k l, ł ć (ci), dź (dzi) [он], [ен] [ом], [ем] [ен] с довгим [ŋ] й [он] [o], [е] [онь], [ень]

Є поєднання літери з одним звуком за умови різного написання:

dzi = dź; zi = ź; ó = u; rz = ż; si = ś; ch = h; ni = ń; ci = ć.

Літери X, V, Q можуть бути тільки в іноземних словах, а у польській мові їх немає.

Де правильно поставити наголос у польській мові

Де ставити наголос – запам'ятати дуже просто. Він падає завжди на передостанній склад. Але знайдуться й виключення.

Ось основні з них:

В іноземних словах наголос зберігається (наприклад, menu).

З двох односкладових слів, які стоять поруч – завжди на 1 слово (nie znam).

На 3-й з кінця склад:

у словах грецького походження, що має закінчення ika або yka (matematyka);

у дієсловах умовного способу однини (przeczytałbym);

у дієсловах минулого часу I та II особи множини – my, wy (czytaliśmy – czytali).

У польській мові завжди кожен звук вимовляється чітко, цим вона схожа з українською.

Якщо ви вперше ознайомилися з алфавітом, то побачили, що в його вивченні немає нічого складного. Польську можна опанувати досить швидко і зробити це самостійно. без мовних курсів.