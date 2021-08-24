Польська мова належить до західнослов'янської групи, тому можна, хоч і з труднощами, зрозуміти, що вам говорять. Але це не вихід, якщо ви збираєтеся перебувати в Польщі тривалий період.
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Походження польської мови
Починаючи цікавитися будь-якою мовою, ми навіть не замислюємося про її походження. Тому відкриємо вам кілька секретів польської.
У стародавні часи всі слов'яни говорили однією мовою – праслов'янською. Коли їм стало не вистачати місця, племена розійшлися в різні боки. Так зі спільної мови вийшло дві: західна та східна. З часом все більше дробилися діалекти, праслов'янський говір був повністю забутий, почали утворюватися нові слов'янські мови.
Точний період виникнення польської мови неможливо визначити. З упевненістю можна сказати, що до початку ХVI століття поляки розмовляли на латині та різних діалектах.
Формуватися мова почала з ХVI століття. У цей період з'явилися правила орфографії та фонетики. Перша граматика була записана Петром Статоріуса-Стоєнським (1568 рік). І тільки в XIX столітті було завершене створення мови, а перший словник із 6 книг випускається Самуїлом Богумілом Лінде в 1807 році. До нього увійшло 60 000 слів.
Зараз поляки говорять 5 основними діалектами: Мазовії, Малої Польщі, Кашуби, Великої Польщі та Сілезії. Всі вони взяли за основу мову слов'янських древніх племен. Як і в інших словниках, так і в польському багато русизмів, англіцизмів, латинізмів, германізмів, галліцизмів. Окрім цього, на формування нинішньої польської мови вплинуло багато чинників: релігія, торгівля, війни та інші.
Алфавіт і транскрипція
Потрапивши вперше в Польщу, розумієш, що сприймаєш мову і без перекладача. Але в один прекрасний момент опиняєшся в делікатній ситуації. Ось тоді й приходить осяяння, що за звичайним для нас словом, є інший зміст.
Переконайтесь у цьому 7 польських слів, переклад яких вас здивує
Для тих, хто збирається вчити польську мову, радимо починати з алфавіту. Можливо, вивчати її на слух, повторюючи фрази та слова, але це вимагає постійного спілкування з носіями та багато часу. Алфавіт складається з 32 літер, які здебільшого взяті з латини. Однак є і чисто польські. Відмінністю від російської мови є наявність сполучень літер, які ми розглянемо нижче.
|
A a
[а]
|
Ą ą
[он]
|
B b
[б]
|
C c
[ц]
|
Ć ć
[чь]
|
D d
[д]
|
E e
[є]
|
Ę ę
[єн]
|
F f
[ф]
|
G g
[г]
|
H h
[х]
|
I i
[і]
|
J j
[й]
|
K k
[к]
|
L l
[ль]
|
Ł ł
[ў]
|
M m
[м]
|
N n
[н]
|
Ń ń
[нь]
|
O o
[о]
|
Ó ó
[у]
|
P p
[п]
|
R r
[р]
|
S s
[с]
|
Ś ś
[шь]
|
T t
[т]
|
U u
[у]
|
W w
[в]
|
Y y
[и]
|
Z z
[з]
|
Ź ź
[жь]
|
Ż ż
[ж]
Також у польській мові існують буквосполучення – диграфи:
|
Ch
[х]
|
Cz *
[ч]
|
Dz
[дз]
|
Dź
[джь]
|
Dż
[дж]
|
Rz**
[ж]
|
Sz
[ш]
* – тверда [ч];
** – після глухих приголосних [ш].
Деякі буквосполучення необхідно просто запам'ятати:
|Dzi
|Ci
|Si
|Zi
|Drz
|[джі]
|[чі]
|[ші]
|[жі]
|[дж]
На кінці завжди вимовляється літера [і], а не [и].
Оскільки у поляків немає м'якого знака, м'якість приголосним надають такі диграфи:
|Io, jo
|Ia, ja
|Iu, ju
|Ie, je
|Ió, jó
|[ьо]
|[я]
|[ю]
|[є]
|[ю]
Букви "ą" і "ę" звучать по-різному, це залежить від сусідства з іншими літерами.
В кінці слова і перед: s, z, ś, ź, rz, sz, ż, w, f, ch – як носові голосні. Перед:
|d, t, dz, c,cz
|b, p
|g, k
|l, ł
|ć (ci), dź (dzi)
|[он], [ен]
|[ом], [ем]
|[ен] с довгим [ŋ] й [он]
|[o], [е]
|[онь], [ень]
Є поєднання літери з одним звуком за умови різного написання:
dzi = dź; zi = ź; ó = u; rz = ż; si = ś; ch = h; ni = ń; ci = ć.
Літери X, V, Q можуть бути тільки в іноземних словах, а у польській мові їх немає.
Де правильно поставити наголос у польській мові
Де ставити наголос – запам'ятати дуже просто. Він падає завжди на передостанній склад. Але знайдуться й виключення.
Ось основні з них:
- В іноземних словах наголос зберігається (наприклад, menu).
- З двох односкладових слів, які стоять поруч – завжди на 1 слово (nie znam).
На 3-й з кінця склад:
- у словах грецького походження, що має закінчення ika або yka (matematyka);
- у дієсловах умовного способу однини (przeczytałbym);
- у дієсловах минулого часу I та II особи множини – my, wy (czytaliśmy – czytali).
- У польській мові завжди кожен звук вимовляється чітко, цим вона схожа з українською.
Якщо ви вперше ознайомилися з алфавітом, то побачили, що в його вивченні немає нічого складного. Польську можна опанувати досить швидко і зробити це самостійно. без мовних курсів.