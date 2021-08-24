Польский язык относится к западнославянской группе, поэтому можно, хоть и с трудом, понять, что вам говорят. Но это не выход, если вы собираетесь находиться в Польше длительный период.
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Происхождение польского языка
Начиная интересоваться каким-либо языком, мы даже не думаем про его происхождение. В древние времена все славяне говорили на одном языке – праславянском. Когда им стало не хватать места, племена разошлись в разные стороны. Так с общего языка получилось два: западный и восточный. Со временем все больше дробились диалекты, праславянский говор был полностью забыт, начали образовываться новые славянские языки.
Точный период возникновения польского языка невозможно определить. С уверенностью можно сказать, что до начала ХVI века поляки разговаривали на латыни и разных диалектах.
Формироваться язык начал с ХVI века. В этот период появились правила орфографии и фонетики. Первая грамматика была записана Петром Статориуса-Стоенским (1568 год). И только в XIX веке полностью закончилось создание языка. А первый словарь из 6 книг выпускается Самуилом Богумилом Линде в 1807 году. В него вошло 60 000 слов.
В настоящее время поляки говорят на 5 основных диалектах: Мазовии, Малой Польши, Кашубы, Большой Польши и Силезии. Все они взяли за основу язык славянских древних племен. Как и в других словарях, так и в польском много русизмов, англицизмов, латинизмов, германизмов, галлицизмов. На формирование нынешнего польского языка повлияло много факторов: религия, торговля, войны и другие.
Алфавит и транскрипция
Попав впервые Польшу, понимаешь, что можешь понимать речь и без переводчика. Но в один прекрасный момент оказываешься в щекотливой ситуации. Вот тогда и приходит озарение, что за обычным для нас словом кроется иной смысл.
Убедитесь в этом 7 польских слов, перевод которых вас удивит
Для тех, кто собирается учить польский язык, советуем начинать с алфавита. Возможно, конечно, изучать и на слух, повторяя предложения и слова, но это требует постоянного общения с его носителями и много времени. Алфавит состоит из 32 букв, которые в основном взяты из латыни. Однако есть и чисто польские. Отличием от русского языка является наличие сочетаний букв, которые мы рассмотрим ниже.
|
A a
[а]
|
Ą ą
[он]
|
B b
[б]
|
C c
[ц]
|
Ć ć
[чь]
|
D d
[д]
|
E e
[є]
|
Ę ę
[єн]
|
F f
[ф]
|
G g
[г]
|
H h
[х]
|
I i
[і]
|
J j
[й]
|
K k
[к]
|
L l
[ль]
|
Ł ł
[ў]
|
M m
[м]
|
N n
[н]
|
Ń ń
[нь]
|
O o
[о]
|
Ó ó
[у]
|
P p
[п]
|
R r
[р]
|
S s
[с]
|
Ś ś
[шь]
|
T t
[т]
|
U u
[у]
|
W w
[в]
|
Y y
[и]
|
Z z
[з]
|
Ź ź
[жь]
|
Ż ż
[ж]
Также в польском языке существуют буквосочетания – диграфы:
|
Ch
[х]
|
Cz *
[ч]
|
Dz
[дз]
|
Dź
[джь]
|
Dż
[дж]
|
Rz**
[ж]
|
Sz
[ш]
* – твердая [ч];
** – после глухих согласных [ш].
Некоторые буквосочетания необходимо просто запомнить:
|Dzi
|Ci
|Si
|Zi
|Drz
|[джі]
|[чі]
|[ші]
|[жі]
|[дж]
На конце всегда произносится буква [и], а не [ы].
Так как у поляков нет мягкого знака, мягкость согласным придают следующие диграфы:
|Io, jo
|Ia, ja
|Iu, ju
|Ie, je
|Ió, jó
|[ьо]
|[я]
|[ю]
|[є]
|[ю]
Буквы "ą" и "ę" звучат по-разному, это зависит от соседства с другими буквами.
В конце слова и перед: s, z, ś, ź, rz, sz, ż, w, f, ch – как носовые гласные. Перед:
|d, t, dz, c,cz
|b, p
|g, k
|l, ł
|ć (ci), dź (dzi)
|[он], [ен]
|[ом], [ем]
|[ен] с довгим [ŋ] й [он]
|[o], [е]
|[онь], [ень]
Имеются сочетания и буквы с одним звуком при разном написании:
dzi = dź; zi = ź; ó = u; rz = ż; si = ś; ch = h; ni = ń; ci = ć.
Буквы X, V, Q могут быть только в иностранных словах, а в польском языке их нет.
Где правильно поставить ударение в польском языке
Где ставить ударение – запомнить очень просто. Оно падает всегда на предпоследний слог. Но найдутся исключения.
Вот основные из них:
- В иностранных словах ударение сохраняется (например, menu).
- Из двух рядом стоящих односложных слов – всегда на 1-е слово (nie znam).
На 3-й с конца слог:
- в словах греческого происхождения, имеющем окончание ika или yka (matematyka);
- в глаголах условного наклонения единственного числа (przeczytałbym);
- в глаголах прошедшего времени I и II лица множественного числа – my, wy (czytaliśmy – czytali).
Если вы впервые ознакомились с алфавитом, то увидели, что в его изучении нет ничего сложного. Этот язык можно выучить достаточно быстро и необязательно ходить на курсы. Он схож с русским, белорусским и украинским языками. Поэтому польский довольно простой для изучения. Дерзайте и у вас все получится!