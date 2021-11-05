Польських поліцейських підозрюють у побитті українця: у них – своя версія

Двох польських правоохоронців обвинувачують в тому, що вони побили 30-річного українця. Прокуратура стверджує, що ті вивезли його за місто й кинули. Втім, у поліції заперечують.

Відповідну інформацію спочатку поширили у місцевих ЗМІ. Згодом її підтвердив районний прокурор міста Млава Марцін Багінський.

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Що повідомили у прокуратурі

Прокуратура вважає, що правоохоронці перевищили свої повноваження під час виконання службових обов'язків. Затримання українця прокурори називають безпідставним, як і те, що його вивезли з міста. "Один з поліцейських застосував щодо нього заходи безпосереднього примусу, зокрема – службовий кийок. Підстав для цього не було, – зазначив Багінський.

Версія підозрюваних відрізняється

! Якщо вину поліцейських доведуть, їм світить до 3 років за ґратами. Наразі прокуратура вивчає матеріали справи. Після цього її можуть передати до суду або ж закрито за відсутністю складу злочину.

Інцидент, через який обвинувачують поліцейських трапився пізно ввечері 16 вересня. Все почалося з того, що до поліцейських надійшла скарга про компанію, яка порушує громадський порядок. Серед них був громадянин України. Правоохоронці, які прибули на виклик, перевірили людей, а згодом нібито вчинили протиправні дії.

Що кажуть у поліції

Натомість у поліції – інша версія подій того дня. Там стверджують, що правоохоронці приїхали розбороняти 3 чоловіків, які влаштували бійку посеред вулиці. Врешті, двом з них виписали штрафи, ще один – обійшовся зауваженням. Наступного дня до райвідділу прийшов один із цих чоловіків, щоб поскаржитися на дії правоохоронців. Втім, заяву від нього не прийняли, бо він начебто був п'яним.

Наступного дня українець звернувся до прокуратури. Він заявив, що правоохоронці відвезли його не у відділок, а до лісу за містом. Перед тим, як залишити його там, один із поліцейських начебто побив чоловіка кийком.