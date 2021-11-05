Соответствующую информацию сначала распространили в местных СМИ. Впоследствии ее подтвердил районный прокурор города Млава Марцин Багинский.

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Что сообщили в прокуратуре

Прокуратура считает, что правоохранители превысили свои полномочия при исполнении служебных обязанностей. Задержание украинца прокуроры называют безосновательным, как и то, что его увезли из города. "Один из полицейских применил к нему меры непосредственного принуждения, в частности – служебную дубинку. Оснований для этого не было", – отметил Багинский.

Обратите внимание! Если вину полицейских докажут, им светит до 3 лет за решеткой. В настоящее время прокуратура изучает материалы дела. После этого она может быть передана в суд или закрыта из-за отсутствия состава преступления.

Версия подозреваемых отличается

Инцидент, из-за которого обвиняют полицейских, произошел поздно вечером 16 сентября. Все началось с того, что в полицейские поступила жалоба о компании, которая нарушает общественный порядок. В их числе был гражданин Украины. Прибывшие по вызову правоохранители проверили людей, а впоследствии якобы совершили противоправные действия.

Что говорят в полиции

В полиции же – другая версия событий того дня. Там утверждают, что правоохранители приехали разнимать 3 мужчин, устроивших драку посреди улицы. Наконец, двоим из них выписали штрафы, еще один обошелся замечанием. На следующий день в райотдел пришел один из этих мужчин, чтобы пожаловаться на действия правоохранителей. Впрочем, заявление от него не приняли, потому что он якобы был пьян.

На следующий день украинец обратился в прокуратуру. Он заявил, что правоохранители отвезли его не в участок, а в лес за городом. Перед тем, как оставить его там, один из полицейских якобы избил мужчину дубинкой.