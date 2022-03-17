Польські супермаркети не проти працевлаштувати біженців з України: де є робота

Мережі супермаркетів Biedronka, Lidl, Żabka та POLOmarket заявили, що можуть дати роботу українським біженцям. Компанії пропонують також допомогу в догляді за дітьми та безплатні уроки польської мови.

Згадані вище корпорації одними з перших відреагували на підписаний Анджеєм Дудою закон про допомогу громадянам України у зв'язку з російською агресією. Нагадуємо, що саме цей закон дозволяє тим, хто під час війни отримав в Польщі притулок, працевлаштуватися в країні.

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Польські мережі супермаркетів запрошують українців на роботу

Biedronka повідомила, що розробляє спрощену процедуру працевлаштування для членів сімей тих працівників, які вже мають роботу в компанії. Новим працівникам також обіцяють додаткову підтримку.

Мережа Lidl заявила, що публікуватиме вакансії польською та українською мовами, а у процесі набору кандидатів з України буде використовувати соціальні мережі. Крім стандартних соціальних пакетів, Lidl пропонує українцям безплатні навчання з польської мови та максимальну допомогу з підготовкою всіх документів, потрібних для працевлаштування і не тільки.

Żabka запустила спеціальну платформу, в якій повідомляє про вакансії в мережі та в компаніях-партнерах. Українців запрошують працювати не лише в магазинах, а й у логістичних центрах Żabka, штаб-квартирі організації. Крім того, Żabka пропонує допомогу з вивченням польської мови, догляду за дітьми та навіть пошуку житла.

Не забарився з оголошеннями й POLOmarket. Біженців заохочують до праці в магазинах та логістичних пунктах.

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