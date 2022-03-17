Вышеупомянутые корпорации одними из первых отреагировали на подписанный Анджеем Дудой закон о помощи гражданам Украины в связи с российской агрессией. Напомним, что именно этот закон позволяет тем, кто во время войны получил в Польше убежище, трудоустроиться в стране.

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Польские сети супермаркетов приглашают украинцев на работу

Biedronka сообщила, что разрабатывает упрощенную процедуру трудоустройства для членов семей тех работников, которые уже работают в компании. Новым работникам также обещают дополнительную поддержку.

Сеть Lidl заявила, что будет публиковать вакансии на польском и украинском языках, а в процессе набора кандидатов из Украины будут использовать социальные сети. Кроме стандартных социальных пакетов, Lidl предлагает украинцам бесплатные учения по польскому языку и максимальную помощь с подготовкой всех документов, необходимых для трудоустройства и не только.

Żabka запустила специальную платформу, в которой сообщает о вакансиях в сети и в компаниях-партнерах. Украинцев приглашают работать не только в магазинах, но и в логистических центрах Żabka, в штаб-квартире организации. Кроме того, Żabka предлагает помощь в изучении польского языка, ухода за детьми и даже поиска жилья.

Не заставил себя ждать с объявлениями и POLOmarket . Беженцев приглашают на работу в магазинах и логистических пунктах.