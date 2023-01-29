Як говорити про фільми та серіали польською мовою: 35 слів і фраз на тему кіно
29 січня 2023, 15:31Читать новость на русском
Сьогодні фільми є невіддільною частиною нашого життя. Ми ходимо в кінотеатри та дивимося вдома улюблені серіали, аби розслабитися після робочого дня.
А ще кіно та серіали – це одна з вічних тем для обговорення. Ми продовжуємо розповідати, як польською говорити про своє дозвілля. Зберігайте та запам'ятовуйте слова польською мовою, аби ви могли легко спілкуватися зі своїми польським друзям про улюблені фільми та радити цікаві серіали.
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Загальні польські слова та фрази на тему кіно
- фільм – film / kino
- короткометражний фільм – film krótkometrażowy
- повнометражна стрічка – film pełnometrażowy
- серіал – serial
- мінісеріал – miniserial
- сезон – sezon
- серія – odcinek
- мультик – animacja
- повнометражний мультфільм – bajka
- мультсеріал – kreskówka
- субтитри – napisy
- дубляж – dubbing
- сценарій – scenariusz
- сценарист – scenarzysta
- режисер – reżyser
- актор / акторка – aktor / aktorka
- стрімінгова платформа – platforma streamingowa
- підписка – subskrypcja
- прем’єра – premiera
- трейлер – zwiastun
- рейтинг – ranking
Найпопулярніші жанри кіно польською мовою
- документальний – dokumentalny
- заснований на реальних подіях – oparty na prawdziwych wydarzeniach
- драма – dramat
- романтика – film romantyczny
- сімейний – familijny
- фентезі – fantasy
- наукова фантастика – science fiction
- горор – horror
- трилер – thriller
- містика – film mistyczny
- екшн – kino akcji
- комедія – komedia
- детектив – kryminał
- пригодницький – przygodowy
- мюзикл – musical.