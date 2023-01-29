А ще кіно та серіали – це одна з вічних тем для обговорення. Ми продовжуємо розповідати, як польською говорити про своє дозвілля. Зберігайте та запам'ятовуйте слова польською мовою, аби ви могли легко спілкуватися зі своїми польським друзям про улюблені фільми та радити цікаві серіали.

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Загальні польські слова та фрази на тему кіно

фільм – film / kino

короткометражний фільм – film krótkometrażowy

повнометражна стрічка – film pełnometrażowy

серіал – serial

мінісеріал – miniserial

сезон – sezon

серія – odcinek

мультик – animacja

повнометражний мультфільм – bajka

мультсеріал – kreskówka

субтитри – napisy

дубляж – dubbing

сценарій – scenariusz

сценарист – scenarzysta

режисер – reżyser

актор / акторка – aktor / aktorka

стрімінгова платформа – platforma streamingowa

підписка – subskrypcja

прем’єра – premiera

трейлер – zwiastun

рейтинг – ranking

Найпопулярніші жанри кіно польською мовою

документальний – dokumentalny

заснований на реальних подіях – oparty na prawdziwych wydarzeniach

драма – dramat

романтика – film romantyczny

сімейний – familijny

фентезі – fantasy

наукова фантастика – science fiction

горор – horror

трилер – thriller

містика – film mistyczny

екшн – kino akcji

комедія – komedia

детектив – kryminał

пригодницький – przygodowy

мюзикл – musical.

До слова! Добірки польських фільмів та серіалів, які допоможуть швидше вивчити мову.