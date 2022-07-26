Так, перегляд польських фільмів або ж серіалів допоможе не лише підвищити рівень володіння мовою, а й краще дізнатися про особливості побуту в Польщі. Зберігайте добірку, яка допоможе легше й швидше адаптуватися в сусідній країні.

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3 цікавих серіали для вивчення польської мови

Наші пані у Варшаві (Dziewczyny ze Lwowa)

Жанр: комедія, драма

Рік: 2015

Серіал розповідає історії чотирьох українок: Уляни, Поліни, Олі та Світлани. Дівчата приїхали з України до Варшави у пошуках кращої долі. Кожна з героїнь починає свою кар'єру в Польщі, працюючи нижче за свою кваліфікацію або досвід. Але незабаром їхнє життя різко зміниться. У польскій столиці вони закохуються, знаходять нових друзів та разом долають перешкоди.



Кадр з серіалу Dziewczyny ze Lwowa / Фото polonia

Сімейка.pl (Rodzinka.pl)

Жанр: комедія

Рік: 2011 – 2020

Ситком ідеально підійде тим, хто тільки починає вивчати польську мову. У центрі сюжету – історія життя родини Боскіх – мати, батька та трьох синів, що мешкають у Варшаві. Перипетії здебільшого розвиваються навколо проблем дітей у школі. Серіал знятий в легкому комедійному ключі, тому від нього можна отримати не тільки користь, а ще й задоволення.



Кадр з серіалу Rodzinka.pl / Фото imdb

Незаміжня (Singielka)

Жанр: побутовий, комедія

Рік: 2015 – 2016

Головна героїня – 32-річна Еля, яка досі не зустріла своє кохання. Однак дівчина зовсім не переймається з цього приводу, на відміну від її батьків, які тиснуть на дочку. Елі постійно вдається противиться тиску, але коли її молодша сестра оголошує про весілля, вирішує, що час і їй влаштувати особисте життя. Героїня ставить перед собою завдання: знайти справжнє кохання до весілля сестри. І на це у неї є усього 274 дні.



Кадр з серіалу Singielka / Фото telemagazyn