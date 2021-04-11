7 польських слів, переклад яких вас здивує

Польська мова схожа на українську. Але деякі слова, які за звучанням нагадують українські, можуть мати трохи відмінне чи подекуди цілком протилежне значення. Пропонуємо розглянути приклади.

З туристами нерідко трапляються конфузи через незнання польської мови. Якщо поїздка в Польщу входить у ваші близькі плани, краще завчіть ці сім слів.

Новина на схожу тему Вчимо угорську: 7 слів, які означають не те, що ви спершу подумали

Пояснення значень польських слів

Zapomnieć (ти – запомній) – коли українці вперше чують це слово, то думають, що воно означає запам'ятати. І неймовірно дивуються, коли дізнаються справжнє значення слова zapomnieć. Бо воно насправді означає забути.

Zapomnieć польською означає забути /Фото Еndeavour Foundation

Owoce (овоце) – ще одне слово, значення якого українцям здається парадоксальним. Бо оwoce – це аж ніяк не капуста, морква чи огірки. Owoce – це яблука, банани чи груші. Адже зазначене польське слово означає фрукти.

Owoce польською означає фрукти / Фото Unsplash

Puzon (пузон) – ні, це не сленгове означення живота. Puzon у польській мові означає тромбон (музичний інструмент). Тож якщо після закінчення карантину ви плануєте побувати у Польщі на заході з класичною музикою, краще запам'ятайте, що gra na puzonie – це не бурчання у животі та не танець живота, а гра на тромбоні.

Puzon польською означає тромбон / Фото Unsplash

Zakaz (заказ) – коли поляк говорить вам це слово, він не очікує, що ви почнете замовляти дієтичну колу чи подвійний чизбургер. Zakaz у польській мові має значення заборони чогось, а не замовлення. Якщо ви натрапите на табличку з цим словом, це означає, що якась послуга чи вид діяльності у цьому місці є забороненими. Наприклад, заборонено палити, паркувати автомобіль чи ловити рибу.

Zakaz польською означає заборона / Фото Unsplash

Uroda (урода) – не поспішайте давати ляпас поляку, який вас так назве і не лякайтеся перукарень чи косметологічних центрів з такими вивісками. Річ у тому, що uroda у польській мові має значення краса.

Uroda польською означає краса / Фото Unsplash

Na wsi (на вші) – якщо поляк пропонує вам відпочинок na wsi, це не означає, що ви зможете відпочити на всі гроші. Na wsi – це у селі. Тож максимум, що вас чекає після подібного запрошення – спокійні вихідні, проведені у тихій місцині поблизу природи.

Na wsi польською означає у селі / Фото Unsplash

Pozdrawiam (поздрав'ям) – це не вітання, як спершу спадає на думку, а висловлення поваги. Польською воно означає з повагою, схоже до англійського best regards. Це слово використовують радше в офіційних зверненнях, ніж у повсякденних розмовах. Писати його можна, наприклад, в кінці листа.

Pozdrawiam полькою означає з повагою / Фото Unsplash