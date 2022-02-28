Польські компанії готові робити безкоштовні страховки для біженців: як оформити поліс

Польща надає всебічну підтримку українцям в часи російської агресії. Зокрема, більшість польських страхових компаній пропонують безплатний поліс цивільного страхування авто та "зелену карту".

Оформити поліс можна безпосередньо на кордоні. Потрібно звернутися до страхового агента. Вони є на всіх пунктах пропуску.

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Детальніше про безплатні страхові поліси для біженців

PZU, Warta, Ergo Hestia та інші відомі страхові компанії зараз заявили про готовність допомагати українцям, які змушені втікати від війни, розпочатої Росією. Біженці можуть отримати безплатний страховий поліс (ubiezpieczenie graniczne) на 30 днів та "зелену карту".

Організатори запевнили, що страхування для біженців буде доступним 24 години на добу, 7 днів на тиждень за телефоном гарячої лінії +48 58 766 34 04. Консультації надаватимуть як польською, так і українською мовою.

Отже, щоб отримати безплатний страховий поліс в Польщі, потрібно зателефонувати за вказаним номером гарячої лінії та підготувати реєстраційне посвідчення та посвідчення особи. Підтвердження укладення місячної страховки прийде в SMS-повідомленні.

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