Оформить полис можно прямо на границе. Необходимо обратиться к страховому агенту. Они есть на всех пунктах пропуска.

Актуально Важное сообщение для украинцев от сервиса TransferGo: на что сейчас следует обратить внимание

Подробнее о бесплатных страховых полисах для беженцев

PZU, Warta, Ergo Hestia и другие известные страховые компании сейчас заявили о готовности помогать украинцам, вынужденным бежать от войны, начатой ​​Россией. Беженцы могут получить бесплатный страховой полис (ubiezpieczenie graniczne) на 30 дней и "зеленую карту".

Организаторы заверили, что страхование для беженцев будет доступно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по телефону горячей линии +48 58 766 34 04 . Консультации будут предоставляться как на польском, так и на украинском языке.

Итак, чтобы получить бесплатный страховой полис в Польше, нужно позвонить по указанному номеру горячей линии и подготовить регистрационное удостоверение и удостоверение личности. Подтверждение заключения месячной страховки придет в SMS-сообщении.