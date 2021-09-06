Українці не хочуть збирати яблука у Польщі: фермери вимушені продавати фрукти за безцінь

Польські фермери не можуть експортувати яблука у східні країни через ембарго Росії та конфлікт з Білоруссю. Крім того, сезон збору врожаю довелось перенести на два тижні, і у садах дуже бракує українських трудових мігрантів.

Місцеві переробні підприємства використовують складну ситуацію з експортом і, фактично, диктують фермерам низькі ціни на вирощування, збір та реалізацію фруктів. Кілограм десертних яблук у закупівельному магазині Польщі сьогодні коштує 70 польских грош, а промислових – 30.

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Через несприятливу погоду збір плодів відклали на два тижні – приблизно на 10 вересня. Наразі у садах багато води і немає страхових субсидій. Щоб хоч якось не вийти в мінус, безліч польських фермерів планують експортувати яблука в Єгипет.

Крім цього, працівники вимагають щонайменше 200 злотих на день та безкоштовний транспорт. Водії вантажівок відмовляються працювати наднормово. Українські трудові мігранти, своє чергою, обирають легшу роботу за ті ж гроші.

Польські фермери нарікають на своє становище, й іншого виходу, окрім як експортувати яблука за кордон, наразі не знаходять. Так вони зможуть бодай "вийти на нуль", оскільки продавати плоди мережам магазинів чи гуртівням за 30 – 70 грош – дуже невигідно.