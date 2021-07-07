Не лише фермери, а й дослідники агропродовольчої галузі говорять про те, що цього року Польщі вдасться зберегти значно меншу кількість урожаю, ніж минулого. За оптимістичними прогнозами збитки складуть 10%.

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Чому постраждали овочеві культури

Гжегож Козієя, директор дослідницького бюро агропродовольчого сектору банку BNP Paribas, нагадує, що в останні дні червня Польщу турбували бурі. Вони спричинили сильний град та вітер.

Особливо небезпечною ситуація була у Малопольському та Любельському воєводствах. Там падав град дуже великого розміру. Він сильно побив урожай. Не кращою була ситуація і в Мазовецькому та Лодзькому воєводствах, де град спустошив яблуневі сади, плантації полуниці, малини та чорниці та локації для вирощування хмелю.

Розмір збитків поки важко оцінити у точних цифрах. Але насторожує те, що 90% плантацій, які були пошкоджені градом, не застраховані.

Окрім граду, урожай постраждав від проливних дощів. Особливо це відчули Люблінський, Янівський, Білгорайський, Красниставський та Красницький повіти. Там під водою опинилися плантації малини, полуниці, смородини та ще велика частина сільськогосподарських культур.

Єжи Прухніцький, член правління Польської асоціації сталого сільського господарства ASAP та експерт Hugo Green Solutions (компанії, заснованої Університетом сільського господарства у Кракові), каже, що після двох років посухи у 2020 році Польщі вдалося відновити виробництво овочів. Прогнози минулого року і навіть з ранньої весни 2021 року буди дуже оптимістичними. На жаль, вони не виправдалися.

Несприятлива погода серйозно затримала виробництво багатьох польових овочів та збільшила виробництво рослин під покривом. А озимі зернові культури, ріпак, кукурудзу, плодові дерева та полуницю вразила спека. У багатьох регіонах, таких як Чарзніца чи околиці Прошовіце, згодом град пошкодив овочі з високим листям, такі як капуста. Все це не може позначитися на ціноутворенні. Ймовірно, що жителям Польщі варто готуватися до підвищення цін на їжу рослинного походження.

Сьогодні ми, мабуть, можемо попрощатися з очікуваннями високого виробництва та низьких цін на овочі,

– зазначає Єжи Прухніцький.

Він додає, що за неоптимістичним прогнозом втрати становлять 17%.

Водночас Збігнев Кашуба з Національної федерації виробників зернових культур каже, що врожай буде нижчим приблизно на 10%.

Додає оптимізму те, що середній показник урожайності у ЄС буде майже таким самим, як минулого року, головним чином завдяки хорошим урожаям у Німеччині та Франції.

Також Інститут економіки сільського господарства та продовольства у своїй останній доповіді "Ринок зернових: стан та перспективи" переконує, що у 2021 – 2022 роки відбудеться збільшення виробництва та надлишок зернових культур у світі, зокрема на ринку кормового зерна.