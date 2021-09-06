Украинцы не хотят собирать яблоки в Польше: фермеры вынуждены продавать фрукты за копейки

Польские фермеры не могут экспортировать яблоки в восточные страны из-за эмбарго России и конфликта с Беларусью. Кроме того, сезон сбора урожая пришлось перенести на две недели, и в садах очень не хватает украинских трудовых мигрантов.

Местные перерабатывающие предприятия используют сложную ситуацию с экспортом, и фактически диктуют фермерам низкие цены на выращивание, сбор и реализацию фруктов. Килограмм десертных яблок в закупочном магазине Польши сегодня стоит 70 польских грош, а промышленных – 30.

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Из-за неблагоприятной погоды сбор плодов отложили на две недели – примерно на 10 сентября. Сейчас в садах много воды и нет страховых субсидий. Чтобы хоть как-то не выйти в минус, множество польских фермеров планируют экспортировать яблоки в Египет.

Кроме этого, работники требуют не менее 200 злотых в день и бесплатный транспорт. Водители грузовиков отказываются работать сверхурочно. Украинские трудовые мигранты, в свою очередь, выбирают более легкую работу за те же деньги.

Польские фермеры жалуются на свое положение, и другого выхода, кроме как экспортировать яблоки за границу, пока не находят. Так они смогут хотя бы "выйти в ноль", поскольку продавать плоды сетям магазинов или оптовикам за 30 – 70 грош – очень невыгодно.