Польські фермери анонсували масштабний страйк: перекриють дороги у великих містах

Фермери у Польщі оголосили про низку акцій протесту в понад 50 різних місцях. Мітингувальники перекриватимуть вулиці у найбільших містах країни.

Страйк розпочнеться 9 лютого о 9:00. Таку інформацію повідомив Міхал Колодзейчак – л ідер AGROunia, аграрного політичного руху в Польщі.

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Дороги перекриватимуть тракторами

За словами Колодзейчака, протестувальники вийдуть на дороги із тракторами. У деяких населених пунктах вони перекриватимуть вулиці на кілька годин, але у більшості випадків мовиться про перекриті проїзди до міст.

Організатори пояснили, що їхня основна мета – донести до місцевих жителів, що проблеми фермерів – це і їхні проблеми також. Мовляв, чим більші витрати йдуть на виробництво продукції, тим дорожчою вона буде на ринку.

Ми не можемо дивитися на безпорадність влади. Ми не помремо мовчки. Хоча гордість не дозволяє, але ситуація змушує нас виходити на дороги,

– підкреслив лідер AGROunia.

Чого вимагають польські фермери

Польські фермери закликають врегулювати питання ціни на м'ясо, адже упродовж тривалого часу вони були навіть нижчими від собівартості. Також вони просять владу долучитися до боротьби з африканською чумою свиней. Мовляв, з 2014 року цю проблему ніяк не намагалися усунути.

Восени у Польщі зафіксували новий спалах африканської чуми свиней. Тоді хворобу виявили вже у 112 свиногосподарствах.

Протестувальники поскаржилися на неконтрольоване ввезення продуктів з-за кордону. "Ці продукти імпортують до польських компаній й упаковують для супермаркетів, де їх розфасовують у польську тару. Ми закликаємо уряд втрутитися", – підкреслили в AGROunia.