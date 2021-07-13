Не встигли побути мільйонерами: польська поліція затримала крадіїв з України

Люблінські поліцейські викрили злочинців, які грабували у Польщі банкомати. Шахраям вдалося викрасти більше мільйона злотих.

Порушниками закону виявилися двоє громадян України. Одному з них 35 років, а іншому – 52 роки.

Радимо ознайомитися Як захиститися від інтернет-шахраїв: рекомендації від засновника фінансового сервісу

Що відомо про злочин

Чоловіки реалізували серію пограбунків банкоматів в Любліні, Люблінському повіті та Грубешові. Вони використовували спеціальне програмне забезпечення, щоб отримати контроль над банкоматами й привласнювати гроші. Всього їм вдалося пограбувати 4 банкомати та отримати з них понад мільйон злотих (7,1 мільйона гривень).

Слід зазначити, що це не перший злочин, скоєний затриманими особами. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Польщі затримали злочинців з України / Фото Komenda Miejska Policji w Lublinie

Також нагадуємо, що нещодавно у Польщі трапився дивний інцидент за участі українця. Чоловік на легковому авто зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги – і "вилікував" хворого, якого перевозили у швидкій.