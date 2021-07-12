Пригода трапилася у суботу, 10 липня, близько 14:00 на вулиці Вейгеровська. Винуватець аварії був за кермом авто марки Toyota.

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Що трапилося після зіткнення

За попередніми висновками поліції, винуватцем зіткнення був громадянин України. Він здійснив на своєму автомобілі поворот ліворуч до стоянки сусідньої клініки з неправильної смуги руху. Через це порушення правил дорожнього руху водій легкового авто перегородив дорогу машині швидкої, що була за ним.

На щастя, все обійшлося добре. Несподіванкою для всіх стало те, що чоловік, якого перевозила швидка, раптово піднявся і заявив, що вже почувається добре. Він покинув машину швидкої допомоги та відправився до свого дому пішки.

Також нагадуємо, що віцепрем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про нові покарання для водіїв, які на підпитку сідатимуть за кермо. Поштовхом до анонсованих змін у законах стала трагічна аварія на початку червня, яка трапилась у Стальовій Волі.