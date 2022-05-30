Польска поліція стежить за водіями електросамокатів: які штрафи передбачені для порушників

Електричні самокати заполонили ледь не усі міста Європи й не лише. Однак безпечно пересувається цим видом транспорту далеко не кожен.

Так, сьогодні популярні сервіси з оренди електричних самокатів, якими можна швидко дістатися до потрібно місця в умовах міських пробок. До того ж чимало такого індивідуального транспорту є в приватному користуванні.

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Тож на жвавих вулицях, крім пішоходів та автомобілів, помітно побільшало й водіїв електросамокатів. Усе б нічого, але вони часто стають винуватцями ДТП. Лише за перше півріччя 2022 року користувачі самокатів стали учасниками 72 аварій.

Така невтішна статистика змусила польську поліцію звертати більше уваги й на малопомітних учасників дорожнього руху.

Яких правил дорожнього руху повинні дотримуватися водії електросамокатів

Аби не наражатись на штраф від поліції, під час руху на електричному самокаті слід користуватися велодоріжкою та дотримуватися швидкісного режиму. Заборонено рухатися понад 20 кілометрів на годину.

Якщо немає велосипедної доріжки, можна їхати по тротуару та дотримуватися швидкості, яка приблизно дорівнює середній швидкості пішоходів – близько 6 кілометрів на годину. Крім цього, якщо їхати тротуаром швидше за пішоходів та створювати їм перешкоди, то за це можуть оштрафувати на 500 злотих.

Заборонено під час руху користуватися телефоном. Штраф за це передбачено у розмірі 200 злотих.

Перевезення іншої особи, тварини або вантажу каратиметься штрафом у розмірі 100 злотих.

За проїзд по пішохідному переходу доведеться заплатити штраф у розмірі 100 злотих.

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