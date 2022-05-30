Так, сьогодні популярні сервіси з оренди електричних самокатів, якими можна швидко дістатися до потрібно місця в умовах міських пробок. До того ж чимало такого індивідуального транспорту є в приватному користуванні.
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Тож на жвавих вулицях, крім пішоходів та автомобілів, помітно побільшало й водіїв електросамокатів. Усе б нічого, але вони часто стають винуватцями ДТП. Лише за перше півріччя 2022 року користувачі самокатів стали учасниками 72 аварій.
Така невтішна статистика змусила польську поліцію звертати більше уваги й на малопомітних учасників дорожнього руху.
Яких правил дорожнього руху повинні дотримуватися водії електросамокатів
- Аби не наражатись на штраф від поліції, під час руху на електричному самокаті слід користуватися велодоріжкою та дотримуватися швидкісного режиму. Заборонено рухатися понад 20 кілометрів на годину.
- Якщо немає велосипедної доріжки, можна їхати по тротуару та дотримуватися швидкості, яка приблизно дорівнює середній швидкості пішоходів – близько 6 кілометрів на годину. Крім цього, якщо їхати тротуаром швидше за пішоходів та створювати їм перешкоди, то за це можуть оштрафувати на 500 злотих.
- Заборонено під час руху користуватися телефоном. Штраф за це передбачено у розмірі 200 злотих.
- Перевезення іншої особи, тварини або вантажу каратиметься штрафом у розмірі 100 злотих.
- За проїзд по пішохідному переходу доведеться заплатити штраф у розмірі 100 злотих.
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