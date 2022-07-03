Які вислови польською писати разом, а які – окремо: підказка для спілкування з поляками в мережі
3 липня 2022 , 17:51Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Продовжуємо ділитися корисною інформацією для українців, які адаптовуються в Польщі. Ловіть коротеньку шпаргалку з польської граматики.
Кожен, мабуть, погодиться, що одним з найголовніших факторів адаптації та швидкої інтеграції у польське суспільство є знання мови. І якщо з усним спілкуванням та вимовою менше проблем, то при написанні деяких слів виникають труднощі.
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Ця інформація стане у пригоді для тих українців, яким доводиться вести переписки польською мовою.
Які вислови польською писати разом, а які – окремо
Окремо пишемо фрази з прийменником:
- Na pewno — безумовно, точно;
- W ogóle — зовсім, взагалі;
- Poza tym — крім того;
- Co najmniej — щонайменше, принаймні;
- Z powrotem – назад.
Разом пишуться такі слова:
- Naprawdę — справді;
- Naprzeciwko — навпроти.
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