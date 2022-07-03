Кожен, мабуть, погодиться, що одним з найголовніших факторів адаптації та швидкої інтеграції у польське суспільство є знання мови. І якщо з усним спілкуванням та вимовою менше проблем, то при написанні деяких слів виникають труднощі.

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Ця інформація стане у пригоді для тих українців, яким доводиться вести переписки польською мовою.

Які вислови польською писати разом, а які – окремо

Окремо пишемо фрази з прийменником:

Na pewno — безумовно, точно;

W ogóle — зовсім, взагалі;

Poza tym — крім того;

Co najmniej — щонайменше, принаймні;

Z powrotem – назад.

Разом пишуться такі слова:

Naprawdę — справді;

Naprzeciwko — навпроти.

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