Изменения в Законе о дорожном движении уже опубликованы и вступят в силу 1 июня 2021 года. Они касаются всех участников дорожного движения. Новые правила вводят с целью повышения уровня безопасности на дорогах. Особые привилегии получат пешеходы.

Нововведение также ограничат использование гаджетов на переходах, изменят принцип определения минимальной дистанции между транспортными средствами на дорогах и ограничат скорость движения автомобилей в населенных пунктах. Благодаря этим изменениям количество дорожно-транспортных происшествий должно существенно уменьшиться.

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Безопасность пешеходов

Ранее водители при приближении к пешеходному переходу должны были уменьшать скорость и пропускать людей, которые уже начали переходить дорогу. Согласно новым правилам, водители имеют аналогично реагировать и на тех пешеходов, которые стоят у перехода или приближаются к нему . То есть, если водитель видит, что человек находится в нескольких шагах от пешеходного перехода и, очевидно, планирует переходить дорогу в ближайшие несколько секунд, то он обязан пропустить этого человека.

Правило не касается водителей трамваев. Эти транспортные средства могут отдавать предпочтение тем лицам, которые уже находятся на пешеходном переходе.

Нет наушникам и смартфонам

Телефонные разговоры, фотографирование объектов, прослушивания музыки, использование навигаторов и подобные действия с гаджетами строго запрещаются при пересечении дорог . Это уменьшает внимательность наблюдения и может стать причиной неприятного дорожного происшествия. Поэтому смартфон, планшет или наушники следует положить в сумку или карман перед тем, как ступить на пешеходный переход.

Ограничение скорости

Ограничение скорости касается движения в ночное время. В населенных пунктах водители будут вынуждены передвигаться со скоростью не более 50 километров в час .

Напомним, что до сих пор в зоне обозначенной знаком "застроенная территория" с 23:00 до 05:00 было разрешено двигаться со скоростью 60 километров в час. К изменению правил Польша была последней страной в Евросоюзе, где правила позволяли ездить ночью быстрее, чем днем.

В Польше ограничат скорость движения в населенных пунктах / Фото GettyImages

Соблюдение дистанции

На автострадах и скоростных магистралях безопасное расстояние между транспортными средствами в метрах должно быть вдвое меньше текущей скорости в километрах в час . То есть, при скорости 140 километров в час водитель обязан обеспечивать расстояние не менее 70 метров до транспортного средства, который едет впереди. Исключением считается случай, когда водитель автомобиля выполняет манёвр обгона.

Несоблюдение расстояния является одной из главных причин ДТП в Польше. Особенно опасное близкое расстояние между автомобилями на автобанах и скоростных дорогах. Правительство надеется, что нововведение научит водителей не ездить на больших скоростях почти вплотную друг за другом.

Польское правительство намерено начать масштабную образовательную кампанию стоимостью 30 миллионов злотых (216,9 миллиона гривен), чтобы проинформировать общество о перечисленных выше нововведения. Средства на это планируют брать из фондов ЕС.