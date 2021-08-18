У Польщі зміниться одна з вимог для отримання карти побиту

Польща змінює одну з умов для отримання карти побиту. Так, іноземець має надати докази того, що його дохід складає не менше 776 злотих (близько 5 430 гривень) нетто.

Нова умова набуде чинності з 1 січня наступного року. Попереднього разу мінімальні суми доходів при отриманні карти побиту у Польщі переглядали ще у 2018 році.

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Які зміни слід очікувати з 1 січня

Сума доходу 776 злотих (близько 5 430 гривень) нетто стосується тих людей, які проживають самі.

Щодо сім'ї, то середній офіційний дохід членів має становити мінімум 600 злотих (приблизно 4 200 гривень) нетто. Це означає, що родина з 4 осіб має сумарно заробляти не менше 2 400 злотих (майже 16 800 гривень).

Рівень мінімального доходу, відповідно, буде впливати й на величину деяких видів соціальної допомоги, які базуються на цьому критерію.

Нагадуємо, що зараз для отримання карти побиту потрібно підтвердити такі офіційні доходи: