Нова умова набуде чинності з 1 січня наступного року. Попереднього разу мінімальні суми доходів при отриманні карти побиту у Польщі переглядали ще у 2018 році.
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Які зміни слід очікувати з 1 січня
Сума доходу 776 злотих (близько 5 430 гривень) нетто стосується тих людей, які проживають самі.
Щодо сім'ї, то середній офіційний дохід членів має становити мінімум 600 злотих (приблизно 4 200 гривень) нетто. Це означає, що родина з 4 осіб має сумарно заробляти не менше 2 400 злотих (майже 16 800 гривень).
Нагадуємо, що зараз для отримання карти побиту потрібно підтвердити такі офіційні доходи:
- для самотньої людини – 701 злотий (приблизно 4 900 гривень) нетто;
- середній показник для одного члена сім'ї – 528 злотих (близько 3 700 гривень). Отже, сім'я з трьох осіб має отримувати не менше 1 584 злотих (приблизно 11 088 гривень) нетто, з чотирьох осіб – 2 112 злотих (близько 14 784 гривень) нетто і так далі.