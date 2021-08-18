Новое условие вступит в силу с 1 января следующего года. В прошлый раз минимальные суммы доходов для получения карты побыту в Польше пересматривали еще в 2018 году.

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Какие изменения следует ожидать с 1 января

Сумма дохода 776 злотых (около 5 430 гривен) нетто касается тех людей, которые проживают сами.

Для семьи средний официальный доход членов должен составлять минимум 600 злотых (примерно 4 200 гривен) нетто. Это означает, что семья из 4 человек имеет суммарно зарабатывать не менее 2 400 злотых (почти 16 800 гривен).

Уровень минимального дохода, соответственно, будет влиять и на величину некоторых видов социальной помощи, основанных на этом критерии.

Напоминаем, что сейчас для получения карты побыту нужно подтвердить такие официальные доходы: