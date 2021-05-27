Поліція повідомляє, що затриманий був у стані алкогольного сп'яніння. Саме алкоголь і спровокував напади агресії.

Цікаво Я чую українську у Варшаві кожного дня, – львів'янин про життя та роботу в Польщі

Яке покарання застосують

Кидаючи камені, українець пошкодив два транспортних засоби. Внаслідок його дій в автомобілях були вибиті шибки та пошкоджені кузови. Ці збитки власники авто оцінили на суму майже 9 тисяч злотих (близько 66,5 тисяч гривень).

Окрім того, чоловікові офіційно пред'явили звинувачення в навмисному пошкодженні чужого майна. Ймовірно, його можуть посадити до в'язниці на 5 років. Це найбільше, що йому загрожує.

Нагадуємо, що раніше у Гданську затримали двох українців, які намагались вкрасти 740 літрів пального. Також нещодавно 29-річний мешканець Львівщини, який повертався додому з Польщі, намагався перевезти 101 кілограм сиру під капотом авто.