Інцидент трапився в ніч на 24 травня на вулиці Картузькій. Юнак діяв не сам. Всього зловмисники намагались викрасти щонайменше 740 літрів дизелю.

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На території компанії поліція виявила 6 повних каністр з паливом, одного 35-річного громадянина України та ще 7 порожніх місткостей. Під 4 вантажівками, які належать закритому підприємству, виднілись масні плями.

Тієї ж ночі правоохоронці натрапили на слід співучасника злочину – 23-річного українця, який встиг втекти до приходу поліції.

Згодом обидвох зловмисників затримали, а дизельне паливо повернули власникам вантажівок. Вартість краденого становить майже 4 000 злотих. За скоєне українцям загрожує 5 років позбавлення волі.

Українці зливали пальне з вантажівок / Фото InPoland