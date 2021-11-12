У Польщі затримали українця, причетного до кібератак у США: хлопцю загрожує 115 років ув'язнення

У Польщі затримали 22-річного українця, який разом зі спільником з Росії вчиняв хакерські атаки на підприємства по всьому світу. Ярослав Васінський був учасником кіберзлочинної групи REvil, що здійснювала хакерські атаки з метою грошових викупів.

Громадянин України з 2019 року керував IT-компанією з реєстрацією у Любліні, злочинним способом отримував доступ до внутрішніх комп'ютерних мереж закордонних компаній. За відновлення нормального функціонування зловмисники вимагали великі суми грошей.

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Що відомо про діяльність REvil

Хакери отримували контроль над комп'ютерами, зокрема клієнтів IT-компанії Kaseya, розташованої у США. Унаслідок кібератак було паралізовано близько 7 тисяч комп'ютерів у 1,5 тисячі компаній по всьому світу.

У якості викупу REvil вимагали від жертв фінанси загальною сумою близько 70 мільйонів євро. 8 жовтня Федеральний суд Техасу видав ордер на арешт учасників злочинного кіберугрупування.

Затримання українця

На початку листопада Ярослава Васінського заарештували на прикордонному переході в Дорогуську. Його спільник з Росії – Євген Поланін – все ще розшукується.

Українця чекає екстрадиція у США, де його судитимуть. Обом хакерам оголосять звинувачення у змові з метою шахрайства та відмивання грошей.

Список злочинів, причетність до яких приписують Васінському, настільки великий, що у разі визнання судом українця винним по всім пунктам йому може загрожувати до 115 років позбавлення волі.