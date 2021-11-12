Гражданин Украины с 2019 года руководил IT-компанией с регистрацией в Люблине, преступным способом получал доступ к внутренним компьютерным сетям зарубежных компаний. За восстановление нормального функционирования злоумышленники требовали большие суммы денег .

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Что известно о деятельности REvil

Хакеры получали контроль над компьютерами, в том числе клиентов IT-компании Kaseya, расположенной в США. В результате кибератак было парализовано около 7 тысяч компьютеров в 1,5 тысячи компаний по всему миру.

В качестве выкупа REvil требовали от жертв финансы общей суммой около 70 миллионов евро . 8 октября Федеральный суд Техаса выдал ордер на арест участников преступной кибергруппировки.

Задержание украинца

В начале ноября Ярослав Васинский был арестован на пограничном переходе в Дорогуске. Его сообщник из России – Евгений Поланин – все еще разыскивается.

Украинца ждет экстрадиция в США , где его будут судить. Обоим хакерам объявят обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.