У Польщі затримали нелегальних працівників тютюнової фабрики: серед них є українці

У Мазовецькому воєводстві польські прикордонники під наглядом прокуратури з Білостоку викрили одну із найбільших фабрик з виробництва цигарок. В результаті операції було затримано 16 незаконно працевлаштованих осіб.

Також правоохоронці вилучили незаконну продукцію. Фабрика, яка опинилася у центрі скандалу, була розміщеною на території одного із маєтків на терені Новодворів.

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Вилучення мільйонів штук незаконного товару

Понад 1,6 мільйона штук нелегальних сигарет та понад 13 тонн готового тютюну було вилучено після викриття. Загалом сума вилученого товару складає 8 мільйонів злотих (1,75 мільйона євро).

За повідомленнями слідчих, група, яка здійснювала виготовлення та реалізацію незаконних цигарок, діяла від серпня минулого року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах. Причетним до цієї справи висунули підозри у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, а саме – Німеччини та Великої Британії.

Польські правоохоронці у вищезгаданих локаціях виявили дві великі виробничі цехи з фрезою та складами. У цих приміщеннях вилучили всю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії та всі матеріалі, які брали участь у виробництві. На місці злочину було помічено численні картонні коробки, наповнені цигарками із логотипами популярних тютюнових компаній.

Відомо, що під час операції правоохоронні органи використали гелікоптер для висадки на важко доступний терен, де був розташований увесь фабрично-складовий комплекс.

Польські правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюнових виробів / Фото nadwislanski.strazgraniczna.pl

В операції польських прикордонників із ліквідації незаконної фабрики цигарок було використано гелікоптер / Фото nadwislanski.strazgraniczna.pl

Що буде з причетними українцями

7 із 16 затриманих осіб є громадянами України. Ще 9 причетних – громадяни Польщі.

Затриманим особами висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі. Також їх звинувачують у незаконному виробництві тютюнових виробів та продажі товарів з підробленими акцизними знаками. За все це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім того, одного із затриманих чоловіків обвинуватили ще й у керуванні цією злочинною групою. Тож йому загрожує ще більший термін покарання.