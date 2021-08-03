Также правоохранители изъяли незаконную продукцию. Фабрика, которая оказалась в центре скандала, была размещена на территории одного из имений на территории Новодворив.

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Изъятие миллионов штук незаконного товара

Более 1,6 миллиона штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака были изъяты после разоблачения. В целом сумма изъятого товара составляет 8 миллионов злотых (1,75 миллиона евро).

По сообщениям следователей, группа, которая осуществляла изготовление и реализацию незаконных сигарет, действовала с августа прошлого года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах. Причастным к этому делу выдвинули подозрения в распространении и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, а именно – Германию и Великобританию.

Польские правоохранители в вышеупомянутых локациях обнаружили две большие производственные цеха с фрезой и складами. В этих помещениях изъяли всю оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии и все материале, участвовавшие в производстве. На месте преступления были отмечены многочисленные картонные коробки, наполненные сигаретами с логотипами популярных табачных компаний.

Известно, что во время операции правоохранительные органы использовали вертолет для высадки на трудно доступное место, где находился весь фабрично-складской комплекс.

Польские правоохранители прикрыли незаконное производство табачных изделий / Фото nadwislanski.strazgraniczna.pl

В операции польских пограничников по ликвидации незаконной фабрики сигарет было использовано вертолет / Фото nadwislanski.strazgraniczna.pl

Что будет с причастными украинцами

7 из 16 задержанных являются гражданами Украины. Еще 9 причастных – граждане Польши.

Задержанным лицами предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе. Также их обвиняют в незаконном производстве табачных изделий и продажи товаров с поддельными акцизными знаками. За все это им грозит до 10 лет лишения свободы .

Кроме того, одного из задержанных мужчин обвинили еще и в управлении этой преступной группой. Поэтому ему грозит еще больший срок наказания.