У Польщі запровадять додаткові перевірки при оформленні лікарняного

"Довіряй, але перевіряй", – за таким принципом у Польщі вирішили ставитися до працівників. З 1 січня 2022 року ZUS зможе використовувати нові методи перевірки осіб, які мають L4.

Таким чином планують виявляти брехунів, які подорожують та розважаються, вдаючи погане самопочуття. Якщо ZUS зафіксує порушення, то буде вимагати від працівника фінансового відшкодування допомоги по хворобі.

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Детальніше про нові повноваження ZUS

З початку наступного року уповноважені від ZUS зможуть запитувати сусідів про те, що досліджувана людина робила останні кілька днів.

Крім того, будуть перевіряти туристичні агенції на предмет того, чи часом хвора людина не купувала путівку на час своєї лікарняної відпустки.

Таким чином страхувальники збиратимуть детальну інформацію про перебування людини на час дії оформленого нею L4. Тому жителям Польщі принагідно нагадують, що не варто нехтувати довірою та оформлювати лікарняні без поважної на те причини.