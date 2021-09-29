Таким образом планируют выявлять лжецов, которые путешествуют и развлекаются, имитируя плохое самочувствие. Если ZUS зафиксирует нарушение, то будет требовать от работника финансового возмещения пособия по болезни.

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Подробнее о новых полномочиях ZUS

С начала следующего года уполномоченные от ZUS смогут с прашивать соседей о том, что исследуемый человек делал последние несколько дней.

Кроме того, будут проверять туристические агентства на предмет того, не покупал ли больной человек путевку на время своего больничного отпуска.