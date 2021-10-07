У Польщі запрацює ще одне Генеральне консульство України

До кінця цього року у місті Вроцлав розпочне роботу ще одна консульська установа. Для цього є всі передумови та створений чіткий план дій.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він розповів, що зараз виконує обіцянку, яку дав українській громаді минулого року.

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Детальніше про Генеральне консульство України у Вроцлаві

Консульство України у Вроцлаві ми відкриємо до кінця року. Це те завдання, яке я ставив перед послом, і він підтвердив, що це буде зроблено. Генеральний консул вже визначений, команда вже є, у приміщенні висихає фарба – і ми відкриваємо генконсульство,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що у Польщі функціонують генконсульства України в Любліні та Кракові. Також існує консульський відділ у Варшаві та консульство у Кракові. Крім того, Україна має 10 почесних консульств у Польщі.

Загалом українські представництва створені у 13 з 16 воєводств Польщі.

До слова, зараз у Польщі може перебувати приблизно 1,5 мільйона працівників з України.