Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что сейчас выполняет обещание, данное украинской общине в прошлом году.

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Подробнее о Генеральном консульстве Украины во Вроцлаве

Консульство Украины во Вроцлаве мы откроем до конца года. Это та задача, которую я ставил перед послом, и он подтвердил, что это будет сделано. Генеральный консул уже определен, команда уже есть, в помещении высыхает краска – и мы открываем генконсульство,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что в Польше работают генконсульства Украины в Люблине и Кракове. Также существует консульский отдел в Варшаве и консульство в Кракове. Кроме того, Украина имеет 10 почетных консульств в Польше.

В целом украинские представительства созданы в 13 из 16 воеводств Польши.