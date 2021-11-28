В Польщі заарештували грузинів, які пограбували українця

Двоє громадян Грузії віком 46 і 35 років обікрали українця в Жешуві. Перед тим вони порізали шини автомобіля потерпілого.

Грабіж стався 17 листопада на вулиці Варшавській. Поліція встановила особи винних та помістила їх під варту.

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Деталі інциденту

Двоє грузинів прорізали шини автомобіля Fiat Ducato. Пізніше вони стежили за діями власника авто. Коли українець зупинився, щоб поміняти колесо, злочинці обікрали його.

Місцевій поліції вдалося встановити місце проживання зловмисників. Правоохоронці навідалися у готель поблизу Жешува та затримали на місці трьох громадян Грузії та одного громадянина України.

Після проведеного розслідування поліцейські дійшли висновку, що до пограбування були причетні лише двоє грузинів – 46-річний і 35-річний. Тож одного затриманого грузина та українця відпустили. У 46-річного учасника злочину знайшли мобільний телефон потерпілого.

Тепер обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі.