Грабеж произошел 17 ноября на улице Варшавской . Полиция установила личности виновных и поместила их под стражу.

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Детали инцидента

Двое грузин прорезали шины автомобиля Fiat Ducato . Позже они следили за действиями владельца авто. Когда украинец остановился, чтобы сменить колесо, преступники обворовали его.

Местной полиции удалось установить место жительства злоумышленников. Правоохранители посетили гостиницу возле Жешува и задержали на месте трех граждан Грузии и одного гражданина Украины.

После проведенного расследования полицейские пришли к выводу, что к ограблению были причастны только два грузина – 46-летний и 35-летний . Так что одного задержанного грузина и украинца отпустили. У 46-летнего участника преступления нашли мобильный телефон потерпевшего .