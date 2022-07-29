Зараз у Польщі, якщо робочий день працівника становить не менше 6 годин, він має право на перерву тривалістю не менше 15 хвилин, що входить до робочого часу. Після того, як набуде чинності директива про баланс між роботою та особистим життям, робітники отримають додаткові перерви, але лише в певних ситуаціях.

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Додаткові перерви для тих, хто працює довше

Директива про баланс між роботою та особистим життям має запровадити низку рішень для полегшення поєднання роботи та особистого життя і покращення умов працівників. Одним з елементів положень є регламентація перерв. Працівники, які працюють не менше ніж на 6 годин, матимуть право на 15-хвилинну перерву, включену до робочого часу. Якщо він перевищує 9 годин, ви матимете право на ще одну, мінімум 15-хвилинну перерву. Якщо робочий час перевищує 16 годин, працівник може скористуватися третьою такою ж перервою. Усі вони будуть зараховуватися до робочого часу. Роботодавець повинен буде повідомити працівника про його права протягом 7 днів після допуску до роботи.

Коли набудуть чинності нові правила

Спочатку директиву планували запровадити 1 серпня, але уряд досі працює над адаптацією закону про працю. Тож дату, швидше за все, перенесуть. Однак можна припустити, що нові правила набудуть чинності в найближчі кілька місяців.

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