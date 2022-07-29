Сейчас в Польше, если рабочий день работника составляет не менее 6 часов, он имеет право на перерыв продолжительностью не менее 15 минут, входящий в рабочее время. После вступления в силу директивы о балансе между работой и личной жизнью рабочие получат дополнительные перерывы, но только в определенных ситуациях.

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Дополнительные перерывы для работающих дольше

Директива о балансе между работой и личной жизнью должна ввести ряд решений для облегчения совмещения работы и личной жизни и улучшения условий работников. Одним из частей положений является регламентация перерывов. Работники, работающие не менее, чем на 6 часов, будут иметь право на 15-минутный перерыв, включенный в рабочее время. Если он превышает 9 часов, вы будете иметь право на еще один, минимум 15-минутный перерыв. Если рабочее время превышает 16 часов, работник может воспользоваться третьим таким же перерывом. Все они будут относиться к рабочему времени. Работодатель должен будет уведомить работника о его правах в течение 7 дней после допуска к работе.

Когда вступят в силу новые правила

Сначала директиву планировали ввести 1 августа, но правительство до сих пор работает над адаптацией закона о труде. Так что дату, скорее всего, перенесут. Однако можно предположить, что новые правила вступят в силу в ближайшие несколько месяцев.