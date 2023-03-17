У Польщі встановлять зарядні станції для електромобілів біля кожного супермаркету

Дослідження Power Dot показує, що до 2025 року кількість автомобільних зарядних пристроїв у громадських місцях Польщі може зрости в чотири рази. Це хороша новина для польських власників електрокарів.

Згідно з Законом про електромобільність, з 1 січня 2025 року на паркінгах в нежитлових зонах має бути можливість заряджати електромобілі. Це за умови, якщо є не менш як 20 паркувальних місць.

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Зарядний пристрій для авто на кожному розі?

Малі та середні підприємства звільняються від цього обов'язку. Здебільшого ця вимога стосується супермаркетів, торгових центрів, а також інших комунальних об’єктів: стадіонів, офісів, університетів і навіть лікарень.

Попри це, до 2025 року в Польщі може бути побудовано близько 10 тисяч електрозарядних станцій, а це б означало чотириразове збільшення існуючої мережі.

Таким чином, 2025 рік стане проривом в контексті електромобілів, але не тільки завдяки більшій доступності зарядних пристроїв. З січня 2025 року автопарки державних адміністрацій мають бути електрифіковані на 50%, а автопарки органів місцевого самоврядування – на 30%.

Кількість електромобілів у Польщі з кожним роком зростає. Станом на 2022 рік їх було понад 62 тисячі, а електростанцій – понад 2,6 тисячі (на них одночасно можуть заряджатися понад 5 тисяч автомобілів).