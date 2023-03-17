Согласно Закону об электромобильности, с 1 января 2025 года на паркингах в нежилых зонах должна быть возможность заряжать электромобили. Это при условии, если есть не менее 20 парковочных мест.

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Зарядное устройство на каждом углу?

Малые и средние предприятия освобождаются от этой обязанности. В основном, это требование касается супермаркетов, торговых центров, а также других коммунальных объектов: стадионов, офисов, университетов и даже больниц.

Несмотря на это, к 2025 году в Польше может быть построено около 10 тысяч электрозарядных станций, а это означало бы четырехкратное увеличение существующей сети.

Таким образом, 2025 станет прорывом в контексте электромобилей, но не только благодаря большей доступности зарядных устройств. С января 2025 года автопарки государственных администраций должны быть электрифицированы на 50%, а автопарки органов местного самоуправления – на 30%.

К слову! Число электромобилей в Польше с каждым годом растет. По состоянию на 2022 год их было более 62 тысяч, а электростанций – более 2,6 тысячи (на них одновременно могут заряжаться более 5 тысяч автомобилей).