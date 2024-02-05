Тому влада Польщі прийняла рішення підвищити вартість віз для іноземців. Але яким буде новий прайс і коли його запровадять, наразі невідомо.

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Польща підвищить вартість віз

2023-го Польщу звинуватили у корупційній видачі документів. Багато людей, які отримали візи та приїхали до Польщі "на роботу", пізніше виїжджали до інших країн ЄС або просто подорожували.

За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, "первородний гріх наших попередників полягає в тому, що до послаблення візової політики не було розроблено та узгоджено міграційну стратегію з політичними партіями, Сеймом тощо".

Тому на тлі візового скандалу було прийнято рішення про перегляд видачі та вартості віз.

Я вже вирішив підвищити ціни на візи, тому що виявляється, наші візи були одними з найдешевших в ЄС,

– зазначив глава МЗС Польщі.

Крім того, Сікорський додав, що вони також спілкуються з компаніями, які написали програмне забезпечення для систем черги, щоб ці місця в чергах на польську візу чи на зустріч з консулом не могли торгуватися. Ідея полягає в тому, щоб персоналізувати запит на зустріч, щоб він міг скасовуватися і не передаватись комусь іншому.

При цьому очікувана дата виходу та ціна наразі не розголошуються.

Польща поки не продовжила тимчасовий захист для українців

Водночас Польща наразі не продовжила тимчасовий захист для українських біженців. Вони можуть перебувати у країні на підставі Спеціального закону до 24 березня 2024 року.

В уряді Польщі оприлюднили повідомлення про продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом до 4 березня 2025 року. Але це не стосується українців. Чому – читайте далі.